Беспилотник уничтожен в Брянской области

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника над Стародубским муниципальным округом.

"Реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа "Стриж" уничтожен при пересечении границы над Стародубским муниципальным округом силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он в телеграм-канале в субботу.

Богомаз добавил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.