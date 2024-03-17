Явка в Петербурге достигла рекордных за всю историю выборов президента 70%

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Явка на выборах президента России 17 марта на 18:00 в Петербурге составила 69,87%, сообщил в воскресенье председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.

В голосовании приняли участие 2 млн 663 тыс. 747 избирателей, сказал Мейскин.

Как ранее сообщалось, в 2018 году окончательная явка на президентских выборах составила 63,87%, в 2012 - 62,27%, в 2008 проголосовали 68% избирателей, в 2004 - 57%, в 2000 - 64,92%, а в 1996 году - 62,21%.

15 марта открылись избирательные участки для трехдневного голосования на выборах президента России. В Петербурге начали работу 1947 постоянных участков (УИК), еще 47 временных участков организованы в больницах, на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту "Пулково", в центре учета и соцобслуживания граждан без определенного места жительства. Большинство избирательных участков в Петербурге обеспечено видеонаблюдением.