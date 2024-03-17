Экзит-полы ФОМ и ВЦИОМ показали лидерство Путина с рекордным результатом

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с рекордным результатом, превышающим 87% голосов, свидетельствуют данные exit poll ФОМ и ВЦИОМ.

По данным экзит-пола ВЦИОМ, на выборах президента побеждает Путин с результатом 87%. По данным ФОМ, он лидирует с результатом 87,8%.

Предыдущий максимальный результат за всю историю президентских выборов в РФ продемонстрировал Путин на выборах 2018 года - тогда он победил с результатом 76,69% голосов.

В экзит-поле ВЦИОМ на втором месте кандидат от КПРФ Николай Харитонов с результатом 4,6% голосов, на третьем - Владислав Даванков от партии "Новые люди" (4,2%), Леонид Слуцкий на четвертом месте с 3% голосов.

Согласно exit poll ФОМ, второе место у Харитонова (4,7% голосов), третье - у Даванкова (3,6%), на четвертом месте Слуцкий (2,5%).

Доля недействительных бюллетеней составила, по данным ВЦИОМ 1,2%, у ФОМ - 1,4%.

По данным ВЦИОМ, опрос проводился на 1400 избирательных участках в 69 субъектах РФ. "На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос на планшетах (1318 участков) и через заполнение опросного листа (82 участка). Всего было опрошено 46 6324 человека. Ответили на вопросы 60,4% респондентов. Отказались от ответа 39,6%. Результат экзит-пола может расходиться с официальным результатом с учётом погрешности измерения, влияния дистанционного электронного голосования и высокой доли отказавшихся от ответа", - говорится в сообщении ВЦИОМ.

Выборка опроса ФОМ, по их данным, включает 1320 избирательных участков в 82 субъектах и 821 городском и сельском населённых пунктах РФ. "На каждом участке опрос проходил в течение трех дней. Всего с 15 по 17 марта в опросе приняли участие более 230000 человек. Опрос проходил с использованием электронных анкет на планшетах или смартфонах. В случае поломки или при отсутствии интернета допускалось использование бумажной анкеты. Данные из регионов поступали на обработку, начиная с 1:30 и до 20:00 по московскому времени", - уточняется в сообщении ФОМ.