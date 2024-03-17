В ДНР за Путина проголосовали 95,23% избирателей

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - По итогам обработки 100% бюллетеней в Донецкой народной республике на выборах президента России явка составила 88,25%, за Владимира Путина из них проголосовали более 95%, сообщил председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий.

"Явка на выборах президента России в ДНР составила 88,25%. За Владимира Путина проголосовало 95,23%", - сообщил в воскресенье председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий.

По данным экзит-пола ВЦИОМ, на выборах президента побеждает Путин с результатом 87%. По данным ФОМ, он лидирует с результатом 87,8%.