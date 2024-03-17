Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:02

МВД РФ сообщило о 25 атаках дронов на избирательные участки в новых регионах

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой заявил о 19 обстрелах и 25 атаках дронов на избирательные участки на новых территориях.

"Только по помещениям для голосования за эти дни произведено 19 артиллерийских ударов и 25 атак дронами", - сказал Горовой в воскресенье, выступая в Центральной избирательной комиссии.

По его словам, также поступило 16 ложных сообщений о минировании.

"К сожалению, погибла член избирательной комиссии в городе Бердянске с правом решающего голоса", - сказал замглавы МВД РФ.

МВД РФ ЦИК РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин лидирует на выборах президента с 88% голосов по итогам обработки 24,4% протоколов

Общая явка на выборах президента России превысила 74%

Экзит-полы ФОМ и ВЦИОМ показали лидерство Путина с рекордным результатом

Экзит-полы ФОМ и ВЦИОМ показали лидерство Путина с рекордным результатом

В России завершилось голосование на выборах президента

Что произошло за день: воскресенье, 17 марта

Явка в Петербурге достигла рекордных за всю историю выборов президента 70%

Явка в Петербурге достигла рекордных за всю историю выборов президента 70%

В Белгородской области снова объявляли о ракетной опасности

Путин поручил правительству освободить участников СВО от налога на имущество

Прощание с Ширвиндтом в Театре Сатиры начнется 18 марта на час позже

Общая явка на выборах президента РФ достигла 70,81%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });