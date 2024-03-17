МВД РФ сообщило о 25 атаках дронов на избирательные участки в новых регионах

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации Александр Горовой заявил о 19 обстрелах и 25 атаках дронов на избирательные участки на новых территориях.

"Только по помещениям для голосования за эти дни произведено 19 артиллерийских ударов и 25 атак дронами", - сказал Горовой в воскресенье, выступая в Центральной избирательной комиссии.

По его словам, также поступило 16 ложных сообщений о минировании.

"К сожалению, погибла член избирательной комиссии в городе Бердянске с правом решающего голоса", - сказал замглавы МВД РФ.