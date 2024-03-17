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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

МВД возбудило 33 уголовных дела из-за проноса краски на избирательные участки

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД России возбудили 33 уголовных дела по факту проноса на участки проведения голосования красящих веществ и легковоспламеняющихся жидкостей, заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

"Большой объем работы был проведен как с точки зрения документирования, так и с точки зрения недопущения проноса красящих веществ и легковоспламеняющихся жидкостей. Зафиксировано таких 52 факта, по ним возбуждено 33 уголовных дела", - сообщил Горовой в воскресенье, выступая в Центральной избирательной комиссии.

По словам замглавы министерства, с пятницы 15 марта правоохранители "стали более пристально досматривать (граждан - ИФ), стали отсматривать и отслеживать передвижения от кабинок голосования до урн, и это позволило за последние двое суток предотвратить с задержанием и изъятием подобного рода вещей в 31 случае".

Александр Горовой МВД России ЦИК РФ
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