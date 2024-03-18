Движение поездов приостановлено на Транссибе в Приамурье из-за схода вагонов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Водитель легкового автомобиля в понедельник утром спровоцировал сход вагонов грузового поезда на перегоне Горелый - Бамовская в Амурской области, движение поездов на участке приостановлено, сообщает Забайкальская железная дорога.

"На перегоне Горелый - Бамовская из-за несанкционированного выезда легкового автомобиля на пути вне железнодорожного переезда произошел сход порожних вагонов грузового поезда. Движение поездов на участке приостановлено", - говорится в сообщении.

Ожидается задержка пассажирского поезда №1 сообщением Владивосток - Москва.

По предварительным данным, локомотивная бригада не пострадала, информация о пострадавших в автомобиле уточняется.

Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда со станций Сковородино, Ерофей Павлович, Могоча. В ОАО "РЖД" создан оперативный штаб.

Сковородинской транспортной прокуратурой организована проверка по факту схода вагонов на станции Бамовская.

Надзорное ведомство уточняет, что на 7234 км перегона произошел сход 20 порожних вагонов. Водитель транспортного средства госпитализирован.