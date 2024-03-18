Что случилось этой ночью: понедельник, 18 марта

Победа Путина на выборах президента РФ, запуск трех баллистических ракет КНДР, ЧП на железной дороге в Амурской области

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,34% голосов избирателей по итогам обработки 98% протоколов. Второе место занимает кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,3% голосов, третье - член партии "Новые люди" Владислав Даванков с 3,8%, четвертое - глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,17%. Общая федеральная явка избирателей составила 74,22%.

- Путин заявил, что решение задач в рамках СВО и укрепление ВС РФ являются одними из его основных целей на посту главы государства. В ходе пресс-конференции в избирательном штабе он выразил удовлетворение работой правительства и других государственных структур и заявил, что не намерен спешить с кадровыми перестановками.

- Путин сообщил, что за несколько дней до смерти Алексея Навального обсуждал возможность его обмена на россиян, содержащихся в зарубежных тюрьмах, и дал свое согласие.

- В период выборов правоохранительные органы возбудили 61 уголовное дело и составили более 150 административных протоколов, сообщил первый замглавы МВД РФ Александр Горовой. 33 уголовных дела касаются проноса на участки проведения голосования красящих веществ и легковоспламеняющихся жидкостей.

- В Амурской области произошло ЧП на железной дороге. 20 грузовых вагонов сошли с рельсов на перегоне Горелый - Бамовская после столкновения состава с легковым автомобилем. Движение поездов на участке приостановлено, ожидается задержка пассажирского поезда №1 Владивосток - Москва.

- Северная Корея выпустила несколько баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря. По данным Минобороны Японии, первый пуск был осуществлен в 07:46 (01:46 по Москве), за ним через 40 минут последовал второй, а затем - третий. Токио выразил Пхеньяну протест на фоне ракетных пусков.

- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о хороших шансах на урегулирование отношений с Арменией. "Сейчас мы ближе к миру, чем когда-либо раньше", - заявил он после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Баку.