Лавина сошла на группу туристов на Камчатке, двое пропали без вести

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Спасатели на Камчатке выдвинулись в район, где на туристическую группу сошла снежная лавина, два человека пропали без вести, сообщает главное управление МЧС России в понедельник.

"Днем 18 марта в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что зарегистрированную туристическую группу из 11 человек, совершавшую ски-тур в районе перевала Красноармейского, накрыло лавиной", - говорится в сообщении.

Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы, отмечают спасатели.

Инцидент произошел, когда тургруппа шла по гребню. Сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Самостоятельные поиски двух пропавших товарищей результатов не принесли, и туристы обратились по спутниковому телефону к спасателям, сообщив свои координаты.

В район происшествия выдвинулись спасатели на автомобилях повышенной проходимости - это КАМАЗы, вахтовки, снегоходы. С собой у них все необходимое оборудование для поиска людей, попавших под лавину, информирует ГУ МЧС.