На Камчатке одного из пропавших под лавиной туристов нашли погибшим

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Обнаружено тело одного из двух туристов, попавших под лавину в районе перевала Красноармейский в Елизовском районе Камчатского края, сообщили "Интерфаксу" в правительстве Камчатского края.

Снежная лавина сошла 18 марта на туристическую группу из 11 человек, совершавших ски-тур в районе перевала Красноармейский.

Под лавину попала группа камчатского турклуба им. Глеба Травина. В ее составе, в основном, студенты. Выбраться смогли все, кроме двух туристов.

Под толщей снега оказались 19-летний молодой человек и 44-летняя женщина.