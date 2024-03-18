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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:56

Грузовикам запретили проезд по Военно-Грузинской дороге из-за непогоды

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Движение грузового транспорта по Военно-Грузинской дороге приостановлено из-за ухудшения погодных условий в Грузии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение большегрузных автотранспортных средств на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" - в направлении на выезд из Российской Федерации с 8:00 мск до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога Грузия Северная Осетия
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