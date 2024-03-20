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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:22

Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Всем видам транспорта открыли проезд по Военно-Грузинской дороге, частично закрытой в ночь на 20 марта из-за непогоды, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" в обоих направлениях с 19.00 по Москве 20 марта", - говорится в сообщении.

Проезд по дороге был запрещен для грузовиков с 1:00 по Москве 20 марта из-за непогоды в Грузии.

На данный момент, по данным с сайта центра организации дорожного движения Северной Осетии, в электронной очереди на проезд по дороге зарегистрировано 1473 грузовика.

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога МЧС Владикавказ Северная Осетия Грузия
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