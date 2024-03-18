Суд арестовал имущество акционера Freedom Holding Турлова и других лиц на 19 млн евро и $2 млн

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество акционера и исполнительного директора Freedom Holding Corp Тимура Турлова и других соответчиков в обеспечение иска Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о взыскании убытков в пользу признанного банкротом банка "Ассоциация", говорится в картотеке арбитражных дел.

Суд, в частности, наложил арест на денежные средства и иное имущество Турлова (в том числе на долю в 49% в ООО "Марин Оперешн Сервисиз") в пределах 18,95 млн евро и $2,05 млн.

В числе соответчиков по иску АСВ также Станислав Машагин, Марина Косырева, Ольга Артемьева, на имущество и денежные средства которых наложены аресты в пределах тех же сумм.

Как сообщало АСВ, иск о взыскании с Турлова и соответчиков убытков связано с их участием в выводе активов из банка "Ассоциация".

"Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело", - говорилось в сообщении АСВ.

Входящий по версии Forbes Kazakhstan в топ-10 богатейших бизнесменов Казахстана Турлов в 2022 году отказался от гражданства РФ. Freedom Holding в феврале 2023 года продал российские активы – брокера и банк.

Банк России отозвал у КБ "Ассоциация" лицензию в 2019 году в связи с выявлением факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превысило величину собственных средств.

Арбитражный суд Нижегородской области в сентябре 2019 года признал банк банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство.

Банк "Ассоциация" был создан в 1990 году по инициативе руководителей предприятий и организаций, входящих в Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпринимателей. Среди инициаторов были завод "Гидромаш", Завод им. Я.М. Свердлова, Нижегородский машиностроительный завод, "Нител", авиазавод "Сокол", "Павловский автобус" и другие. По данным на начало июля 2019 года, банк имел 33 удаленных структурных подразделения в Нижегородской и Костромской областях.