Суд подтвердил арест имущества совладельца Freedom Holding Турлова по иску АСВ

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Волго-Вятского округа оставил в силе арест имущества акционера и исполнительного директора Freedom Holding Corp Тимура Турлова, наложенный как обеспечение иска Агентства по страхованию вкладов о взыскании с бизнесмена убытков в пользу признанного банкротом банка "Ассоциация", сообщило АСВ.

В картотеке арбитражных дел резолютивная часть решения кассационного суда пока не опубликована.

В сообщении АСВ говорится, что Арбитражный суд Нижегородской области сейчас рассматривает четыре обособленных спора о взыскании убытков с ряда лиц в связи с выводом активов из банка "Ассоциация" на общую сумму 34 млн евро и $3,7 млн Также по факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело, которое находится на стадии предварительного следствия.

Арбитражный суд Нижегородской области в марте арестовал имущество (в том числе долю в размере 49% в ООО "Марин Оперешн Сервисз") и денежные средства Турлова и других соответчиков в пределах 18,95 млн евро и $2,05 млн.

В числе соответчиков по иску АСВ - Станислав Машагин, Марина Косырева, Ольга Артемьева, на имущество и денежные средства которых наложены аресты в пределах тех же сумм.

АСВ связывало свои требования о взыскании с Турлова и соответчиков убытков с их участием в выводе активов из банка "Ассоциация".

Пресс-служба Freedom Finance после решения суда распространила заявление Турлова, в котором он отрицал свое участие в каких-либо сделках с банком "Ассоциация".

Входящий по версии Forbes Kazakhstan в топ-10 богатейших бизнесменов Казахстана Турлов в 2022 году отказался от российского гражданства. Freedom Holding в феврале 2023 года продал российские активы - брокера и банк.

Банк России отозвал у КБ "Ассоциация" лицензию в 2019 году в связи с выявлением факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превысило величину собственных средств.

Арбитражный суд Нижегородской области в сентябре 2019 года признал банк банкротом и ввел в отношении него конкурсное производство.

Банк "Ассоциация" был создан в 1990 году по инициативе руководителей предприятий и организаций, входящих в Нижегородскую ассоциацию промышленников и предпринимателей. Среди инициаторов были завод "Гидромаш", Завод им. Я.М. Свердлова, Нижегородский машиностроительный завод, "Нител", авиазавод "Сокол", "Павловский автобус" и другие. По данным на начало июля 2019 года, банк имел 33 удаленных структурных подразделения в Нижегородской и Костромской областях.