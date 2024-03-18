В Думу внесен проект о новом смягчении параметров налогового мониторинга

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму проект изменений в Налоговый кодекс (НК) РФ, смягчающий условия для доступа компаний к налоговому мониторингу – форме налогового контроля, которая заменяет традиционные проверки на онлайн-взаимодействие между налогоплательщиком и инспекцией.

Законопроект (№577665-8) размещен в электронной базе документов Госдумы. Он предусматривает снижение требований к участникам мониторинга по размеру оборота и активов с 1 млрд рублей до 800 млн рублей в год, а по уплаченным налогам – с 100 млн рублей до 80 млн рублей.

В феврале 2024 года начальник управления налогового мониторинга ФНС Марина Крашенинникова сообщала, что участниками налогового мониторинга являются 568 компаний.

Налоговый мониторинг появился в 2016 году. Перешедшая на такую форму взаимодействия с налоговыми органами компания предоставляет им доступ к данным своего бухгалтерского и налогового учета в режиме реального времени.

Изначально налоговый мониторинг был доступен только для крупных компаний с доходами и активами от 3 млрд рублей и налоговыми платежами от 300 млн рублей, но затем эти требования снижались. Кроме того, эти пороговые критерии были отменены для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), а также для участников промышленных кластеров.

Новые правила налогообложения штрафов от иностранных компаний

Законопроект также меняет правила налогообложения сумм штрафов и неустоек за нарушение договорных обязательств, взысканных после 5 марта 2022 года российскими компаниями с контрагентов из "недружественных" стран и их солидарных российских ответчиков. До конца 2026 года такие суммы будут приниматься к налоговому учету по мере фактического поступления денежных средств российским компаниям-взыскателям.

Сейчас в большинстве случаев при расчете доходов в виде штрафов, убытков или иных санкций по договорам возмещения убытков или ущерба доходы признаются в отчетном периоде, в котором судом вынесено решение об их взыскании. Время фактической уплаты санкции должником значения не имеет.