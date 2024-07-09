Думе предложили увеличить налоговый вычет для Самотлора на 16,6 млрд рублей

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Правительство предлагает ввести для Самотлорского месторождения повышенный вычет по НДПИ с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2026 года, общий размер дополнительного вычета за эти периоды не должен превышать 16,6 млрд рублей, сказано в поправке, внесенной в Госдуму.

Поправку внесли ко второму чтению законопроекта № 577665-8. "Здесь уточняется сумма применяемого в 2024-2026 годах налогового вычета по НДПИ при добыче нефти на обводненных месторождениях Западной Сибири. Вычет исторически применяется с 2018 года, а уточняется он на период 2024-2026 годов", - сказал накануне замминистра финансов Алексей Сазанов в думском комитете по бюджету .

Вычет для Самотлорского месторождения "Роснефти" был введен с 1 января 2018 года и действует до 31 декабря 2027 года, его размер составляет 2,917 млрд рублей в месяц или 35 млрд рублей в год.

В соответствии с внесенными поправками, сумма этого налогового вычета за налоговые периоды, начало которых приходится на период с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2026 года включительно, увеличивается на коэффициент НВ, рассчитываемый в миллионах рублей.

Согласно тексту законопроекта, с 1 июля по 31 декабря 2024 года размер дополнительного вычета составит не более 1,167 млрд в месяц (7 млрд рублей до конца года); за период с 1 января по 31 декабря 2025 года ежемесячный размер вычета может составить не более 583 млн рублей (6,996 млрд рублей за год); за период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года - 434 млн рублей в месяц (5,208 млрд рублей за год). При этом уточняется, что общая сумма дополнительного налогового вычета за все налоговые периоды не может превышать 16,6 млрд рублей.

Второе чтение законопроекта намечено на 10 июля.

5 июля 2022 года Госдума уже вводила дополнительный налоговый вычет по НДПИ для Самотлорского месторождения, он действовал с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года. Тогда условием его выплаты было превышение в налоговом периоде цены нефти над "базовой" ценой в размере $44,2 за баррель. В пояснительной записке к документу говорилось, что данная поправка необходима для поддержания уровня добычи нефти на обводненных месторождениях.