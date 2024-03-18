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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:45

В Белгороде и Белгородском районе объявлена вторая за день ракетная опасность

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Управление МЧС по Белгородской области объявило ракетную опасность для Белгорода и Белгородского района.

"Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.

Об этом же сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее 18 марта в Белгороде и пригороде уже объявляли ракетную опасность - около 8:30, сигнал отменили в 9:12, был ранен один человек. Минобороны сообщило, что над регионом было нейтрализовано 10 украинских снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир".

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков МЧС Минобороны Белгород Белгородская область Белгородский район
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