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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:45

Два человека погибли, еще четверо пострадали при обстреле пригорода Белгорода

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке с украинской стороны территории Белгородского района.

"В Белгородском районе после отражения средствами ПВО воздушной атаки со стороны ВСУ, по предварительной информации, два человека погибли и четыре пострадали в селе Никольское", - написал глава региона в своем телеграм-канале в понедельник.

По его информации, в результате прямого попадания в частный жилой погибли 17-летний молодой человек и мужчина - от полученных ран они скончались на месте еще до приезда скорой помощи.

"Наши спасатели извлекли из-под завалов этого же дома маленькую девочку, у нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы конечностей. Бригадой скорой ребенок доставлен в детскую областную больницу", - сообщил Гладков.

Он отметил, что оперативные службы продолжают работу по разбору завалов, так как в доме предположительно могут находиться еще две женщины.

"Еще трое пострадавших мужчин от госпитализации отказались - у одного отравление угарным газом, он помогал оперативным службам доставать ребенка из-под завалов, у второго - легкие осколочные ранения и ушибленные раны нижней конечности, у третьего - баротравма", - проинформировал губернатор.

По предварительным данным, в Никольском, помимо разрушенного в результате прямого попадания дома, еще четыре домовладения получили различные повреждения: выбиты окна, повреждены кровля, фасад и заборы.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгород ВСУ Белгородская область
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