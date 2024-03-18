Швейцарская трейдинговая "дочка" ЛУКОЙЛа прекратила транспортировку нефти по КТК

Дубайская "дочка" нарастила отправки

Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Litasco S.A. (100% дочернее общество группы "ЛУКОЙЛ") в 2023 году прекратило транспортировку нефти по системе "Каспийского трубопроводного консорциума", сообщается в отчете КТК.

"В связи с тем, что в 2023 году прекращена транспортировка нефти компанией ЛИТАСКО СА по системе КТК в соответствии с договором №03-854 от 11.07.2003 г, обществом 23 марта 2023 года был произведен возврат задолженности в размере 12 764 тыс. долл. США, что по курсу ЦБ РФ составляет 982 239 тыс. руб.", - говорится в пояснениях к отчету консорциума по РСБУ.

В 2023 году объем выручки КТК, полученной от операций с этой компанией – 1,109 млн рублей – составил менее 0,001% от общей выручки консорциума (151,68 млрд руб.). В 2022 году Litasco S.A. обеспечивала порядка 7% выручки КТК – 8,105 млрд рублей из 116,25 млрд рублей.

При этом выручка, обеспеченная другой "дочкой" "ЛУКОЙЛа" – Litasco Middle East DMCC, выросла с 378,28 млн рублей (0,33% от общей выручки 2022 года) до 10,634 млрд рублей (7% от выручки 2023 года).

Как сообщалось, в 2022 году "ЛУКОЙЛ" разделил свое трейдинговое подразделение на две части. Штаб-квартира Litasco S.A. осталась в Женеве, а в Дубае была зарегистрирована Litasco Middle East. Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что женевское подразделение, как предполагается, продолжит работать с нероссийской нефтью и сохранит за собой НПЗ в Болгарии и Румынии, а также долю в нидерландском предприятии TotalEnergies. Дубайское подразделение – Litasco Middle East – будет отвечать за работу с российской нефтью и азиатские операции. Отмечалось, что оно продолжит принадлежать "ЛУКОЙЛу", в то время как в отношении женевского бизнеса определенности нет.

В мае 2023 года Litasco S.A. закрыла сделку по продаже нефтеперерабатывающего завода ISAB S.r.l. (Сицилия) в Италии компании G.O.I. ENERGY S.r.l. Решение о продаже нефтеперерабатывающего комплекса годовой мощностью 16 млн тонн было принято на фоне осложнения ситуации с его сырьевым обеспечением, вызванного эмбарго ЕС на морской импорт российской нефти.

В ходе январской пресс-конференции генеральный директор КТК Николай Горбань заявил, что в 2024 году изменения объемов отправлений нефти компанией "ЛУКОЙЛ" не ожидается: "Пока нет. Пока стабильно те объемы, которые заявлены, они остаются. Дальнейшие планы "ЛУКОЙЛа я не могу комментировать, не знаю".

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) – 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" – 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKOIL International GmbH – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holding Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.