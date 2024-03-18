Один из путей Транссиба на месте схода вагонов в Приамурье открыт для движения

Задержка одного из поездов составила около 8 часов

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Движение поездов открыто по одному пути на участке перегона Горелый - Бамовская в Амурской области, где в понедельник утром из-за ДТП сошли с рельсов вагоны грузового поезда, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД).

"Восстановлено движение поездов по одному пути перегона Горелый - Бамовская. Поезд №2 сообщением Москва - Владивосток отправлен по маршруту следования с задержкой 2 часа 45 минут. Поезд № 1 сообщением Владивосток - Москва отправился с задержкой на 7 часов 56 минут", - говорится в сообщении.

Продолжаются работы по восстановлению второго пути. В ликвидации последствий схода задействованы около 350 человек, три восстановительных поезда. Для координации работ в ОАО "РЖД" создан оперативный штаб.

Движение открыто спустя почти 11 часов с момента схода вагонов.

В понедельник утром на перегоне Горелый - Бамовская из-за несанкционированного выезда легкового автомобиля на пути вне железнодорожного переезда произошел сход более 20 порожних вагонов грузового поезда. Движение на участке было приостановлено из-за повреждения двух путей.

Для ликвидации последствий схода к месту происшествия были направлены восстановительные поезда со станций Сковородино, Ерофей Павлович, Могоча.