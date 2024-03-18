Военные РФ пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Попытки проникновения со стороны Украины через государственную границу России украинских диверсионно-разведывательных групп пресечены в Белгородской области в минувшие сутки, сообщает министерство обороны РФ в понедельник.

"В районе населенного пункта Козинка Белгородской области пресечены попытки проникновения со стороны Украины через государственную границу Российской Федерации украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказано в сообщении.