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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:45

Военные РФ пресекли попытку украинских диверсантов проникнуть в Белгородскую область

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Попытки проникновения со стороны Украины через государственную границу России украинских диверсионно-разведывательных групп пресечены в Белгородской области в минувшие сутки, сообщает министерство обороны РФ в понедельник.

"В районе населенного пункта Козинка Белгородской области пресечены попытки проникновения со стороны Украины через государственную границу Российской Федерации украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказано в сообщении.

Хроника 24 февраля 2022 года – 18 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Украина Белгородская область
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