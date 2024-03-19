Путин заявил о провале всех попыток украинских диверсантов прорваться в РФ

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Все попытки украинских диверсантов прорваться на территорию России провалились, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников, - они тоже активно применяются, - да и всякого рода отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима, все эти попытки провалились", - заявил Путин на коллегии ФСБ во вторник.

При этом глава государства поставил перед ФСБ задачу "выявлять поименно" участвовавших в этих попытках предателей".

"Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. И прошу внимание достаточное уделить этому направлению деятельности. Чтобы неповадно было никому. Мы помним, что власовцы творили на советской земле. И этим никогда не простим", - сказал Путин.

По имеющейся информации, продолжил президент РФ, вражеские группировки планировали устроить на границе "настоящий террористический рейд по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей".

"Но были встречены достойно, огнем, что называется, на подходе и уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию. Ну а что касается вот этих предателей, то их хозяева сегодняшние вообще не жалеют, бросают их прямо как пушечное мясо, на убой. Ну, поделом", - сказал Путин.