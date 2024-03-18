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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

Три американские образовательные НКО внесены в список нежелательных в РФ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Минюст РФ внес в список нежелательных в России организаций три американские НКО, специализирующиеся на образовательных программах.

В список внесены American Councils for International Education, Cultural Vistas и Institute of International Education. Организации занимаются вопросами образования, научных программ и студенческих обменов.

Решение о признании организаций нежелательными было принято Генпрокуратурой РФ.

Минюст РФ American Councils for International Education Cultural Vistas Institute of International Education
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