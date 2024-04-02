В Думу внесли поправки о сроках до 6 лет за участие в работе нежелательных организаций

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесены поправки в КоАП и в Уголовный кодекс об ответственности за участие в деятельности нежелательной организации.

Поправками предлагается исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 УК слова "неправительственная", в результате чего за участие в деятельности любой нежелательной организации гражданам может грозить, например, штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до четырех лет, а за организацию ее деятельности - до шести лет лишения свободы.

1 апреля глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев сообщил, что эти поправки получили положительный отзыв правительства, а поправки к УК также поддержал Верховный суд.

Он объяснил, что участием в деятельности нежелательной организации может, например, считаться "распространение, издание информационных материалов организации, включая использование логотипов и рассылку анонсов мероприятий, а также их хранение в целях распространения, администрирование интернет-страниц и сообществ нежелательной организации в соцсетях".

По его словам, к такому участию можно отнести и "осуществление программ или проектов данной организации, участие в таких проектах за рубежом".

"Это, к примеру, и участие в форумах, конференциях, собраниях данной организации, как в России, так и за рубежом, поиск и предоставление помещения для таких мероприятий", - добавил глава комитета. Он пояснил, что данное разъяснение основано, в том числе, на сложившейся правоприменительной практике.

Пискарев напомнил, что деятельность иностранной или международной неправительственной организации, "представляющая угрозу основам конституционного строя России, обороноспособности страны или безопасности государства, в том числе в форме вмешательства в избирательный процесс, может быть признана нежелательной на территории нашей страны".

Кроме того, в настоящее время в Госдуме готовится к рассмотрению в первом чтении законопроект, который дает возможность признания деятельности любых зарубежных организаций нежелательной, даже тех, учредителями или участниками которых являются государственные органы иностранного государства.

По словам Пискарева, согласно действующему законодательству, сейчас возможно признать нежелательной деятельность только неправительственных организаций. "При этом предлагаемый пакет законопроектов не затрагивает международные межправительственные организации, членом которых является Россия", - отметил Пискарев.