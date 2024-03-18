В Амурской области 13 горняков оказались под завалом после обрушения породы

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Авария произошла на шахте "Пионер" в Амурской области, под завалами есть люди, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в экстренных службах.

Согласно информации экстренных служб, на участке шахты "Пионер" произошел обвал горных пород, под завалами, ориентировочно, находятся 13 человек.

По предварительным данным, люди живы.

"Пионер" - это золотой рудник, входящий в группу Уральской горно-металлургической компании" (УГМК).

Информацию об обрушении подтвердили в МЧС, спасатели направляются к месту ЧП.