Доследственная проверка начата по факту обрушения шахты в Приамурье

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Следователи направлены к месту обрушения шахты на золотодобывающем предприятии в Амурской области, проводится доследственная проверка, сообщает региональное следственное управление СК России.

"На территории золотодобывающего прииска в Зейском муниципальном округе 18 марта произошло обрушение шахты. По предварительной информации, несколько рабочих оказались под завалом. По данному факту следственным отделом по городу Зея следственного управления СК РФ по Амурской области организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Для оказания помощи в проведении следственных действий в Зейский муниципальный округ направлены следователи-криминалисты регионального следственного управления.

Как сообщалось, к месту обрушения, где под завалами могут находиться до 13 горняков, направляются 25 горноспасателей Нерюнгринского военизированного горноспасательного взвода МЧС России.

В МЧС России уточнили, что в настоящий момент по вентиляционному уклону к людям на руднике направлена группа спасателей от предприятия, проводятся спасательные работы, работы по восстановлению связи, а также механизированная расчистка транспортного уклона.

"Пока мало информации. Обрушение произошло на золотодобывающем предприятии, на "Пионере". Наши сотрудники выдвинулись к месту происшествия", - сообщил "Интерфаксу" руководитель Центра по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Зейского округа Игорь Намаконов.

Рудник "Пионер", на котором ведется добыча золота, входит в группу "Уральской горно-металлургической компании" (УГМК).