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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

"Россети Ленэнерго" в 2023 году увеличили чистую прибыль по РСБУ на 15,4%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Россети Ленэнерго" в 2023 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 15,4% по сравнению с 2022 годом, до 20,75 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка выросла на 14,5% и составила 108,78 млрд рублей.

Себестоимость продаж увеличилась на 14,1% - до 75,97 млрд рублей.

Прибыль от продаж составила 32,76 млрд рублей против 28,28 млрд рублей годом ранее (рост на 15,8%).

"Россети Ленэнерго" - крупная региональная электросетевая компания на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 87,1 тыс. кв. км с населением более 6 млн человек. Электросетевой комплекс включает в себя 38,8 тыс. км воздушных ЛЭП, почти 16 тыс. км кабельных трасс и более 13,8 тыс. подстанций разного класса напряжения.

Основной акционер компании - ПАО "Российские сети" (67,48% обыкновенных акций).

ПАО "Российские сети Россети Ленэнерго
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