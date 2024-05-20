Акционерам "Ленэнерго" рекомендовали направить на дивиденды-23 5,7 млрд рублей

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Россети Ленэнерго" (входит в группу "Россети") рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2023 года в размере 0,4249 рубля на одну обыкновенную акцию и 22,2453 рубля на привилегированную, говорится в материалах компании. На выплату дивидендов за 2023 год планируется направить 5,7 млрд рублей.

Еще 15 млрд рублей чистой прибыли совет директоров ПАО "Россети Ленэнерго" рекомендовал направить на развитие.

Годовое собрание пройдет 18 июня в заочной форме, реестр акционеров для участия в нем закроется по данным на 24 мая.

"Россети Ленэнерго" начисляли промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 0,4435 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию. На дивидендные выплаты компания тогда направила 3,82 млрд рублей. По итогам 2022 года финальные дивиденды компании составили 0,0588 рубля на одну обыкновенную акцию и 18,8302 рубля на привилегированную - на выплату дивидендов было направлено 2,26 млрд рублей. В 2023 году компания промежуточные дивиденды не платила.

По итогам 2021 года акционеры утвердили выплату дивидендов из расчета 0,3479 рубля на обыкновенную акцию и 21,2238 рубля на привилегированную (всего - 4,95 млрд рублей). Промежуточные дивиденды компания в 2021 году тоже не платила.

ПАО "Россети Ленэнерго" в 2023 году получило 20,75 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что на 15,4% больше, чем в 2022 году. Чистая прибыль по МСФО осталась на уровне 2022 года - 19,9 млрд рублей.

Уставный капитал компании составляет 8 617 049 631 рубль, он разделен на 8 523 785 320 обыкновенных и 93 264 311 привилегированных акций номиналом 1 рубль.

ПАО "Россети Ленэнерго" - крупная региональная электросетевая компания на северо-западе России. Предприятие обслуживает территорию общей площадью 85,3 тысячи кв. км с населением более 7 млн человек. Электросетевой комплекс включает свыше 49 тысяч км воздушных ЛЭП, более 30 тысяч км кабельных трасс и свыше 25 тысяч подстанций разного класса напряжения. Основной акционер компании - "Россети" (67,48% обыкновенных акций).