Два многоквартирных дома получили повреждения при атаке БПЛА на Воронеж

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил о повреждениях, полученных при атаке беспилотника на город минувшей ночью.

"Пострадавших нет (...). Однако повреждения имущества присутствуют: в Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания", - написал Кстенин в своем телеграм-канале во вторник.

Ночью губернатор Александр Гусев сообщил о перехвате над областным центром системами радиоэлектронной борьбы БПЛА самолетного типа. Опасность атаки беспилотников сохранялась на территории области с 21:55 понедельника. Утром был объявлен отбой.