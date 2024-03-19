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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:53

Два многоквартирных дома получили повреждения при атаке БПЛА на Воронеж

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил о повреждениях, полученных при атаке беспилотника на город минувшей ночью.

"Пострадавших нет (...). Однако повреждения имущества присутствуют: в Левобережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей, а также два нежилых здания", - написал Кстенин в своем телеграм-канале во вторник.

Ночью губернатор Александр Гусев сообщил о перехвате над областным центром системами радиоэлектронной борьбы БПЛА самолетного типа. Опасность атаки беспилотников сохранялась на территории области с 21:55 понедельника. Утром был объявлен отбой.

Воронеж Вадим Кстенин
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