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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:27

БПЛА перехвачен над Воронежем

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что над Воронежем нейтрализован беспилотник самолетного типа, пострадавших нет.

"Системами РЭБ над Воронежем перехвачен БПЛА самолетного типа. По оперативной информации, пострадавших, а также существенных последствий на земле нет. Режим авиационной опасности в регионе сохраняется", - написал Гусев в своем телеграм-канале во вторник.

В понедельник министерство обороны России заявило, что около 18:50 по Москве средствами ПВО уничтожен украинский беспилотник над Воронежской областью. Глава региона два раза накануне объявлял об опасности атаки дронов на регион.

Александр Гусев Воронеж
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