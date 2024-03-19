Российский поставщик теплообменников для Boeing и Airbus занялся ремонтом оставшихся в РФ самолетов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - АО "ХС-Наука" (ХСН), до санкций 2022 года выпускавшее для иностранных авиастроителей теплообменники для систем кондиционирования воздуха, переориентировало деятельность в сторону освоения ремонта комплектующих оставшихся в РФ Boeing и Airbus, следует из отчетности компании.

"В связи с геополитическими изменениями 2022 года общество лишилось ключевого рынка сбыта, экспортные продажи (для Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier - ИФ) прекратились. Общество приступило к поиску новых и развитию существующих направлений деятельности, среди которых выделяет участие в программах импортозамещения запчастей для зарубежных самолетов (A320, В737 и т.д.), эксплуатируемых в РФ", - говорится в опубликованной отчетности.

В марте прошлого года ХСН получила заем от "Российского фонда технологического развития" для проекта производства "различных видов паяных теплообменников, ранее экспортируемых". Речь идет о паяных пластинчатых теплообменниках для промышленного применения и пластинчато-ребристых – авиационного назначения. Пусконаладочные работы запланированы на 2024 год.

Компания также получила от Росавиации сертификат ФАП-285, "который делает возможным самостоятельное осуществление ремонта компонентов воздушных судов". Совместно с ПАО "НПО "Наука" общество "сотрудничает с авиакомпанией "Аэрофлот" над оформлением разрешительной документации на модификации компонентов".

О проблемах в освоении ремонта комплектующих Boeing и Airbus ранее говорил директор инженерного центра НПО "Наука" Дмитрий Лапшинов на отраслевом форуме "ТОиР". Нормативная база в РФ не позволяет быстро и эффективно локализовывать такие виды ремонта, сетовал он. "Фактически сейчас мы вынуждены запрашивать детали для ремонта комплектующих изделий за границей, при том что производственные возможности предприятия позволяют изготовить аналогичные детали и установить их в изделие без потери качества и ресурса", - говорил Лапшинов.

Среди других направлений развития ХСН выделило в отчете увеличение поставок матриц теплообменников для российских самолетов Ту-204/214, Ил-96, Бе-200, авиадвигателей нового поколения ПД-14, ПД-8, ПД-35, вертолетов Ми-8, Ми-28, Ка-52, Ка-65. Также компания развивает механическую обработку деталей: план на 2024 год включает около 100 позиций, ведется работа с внешними заказчиками по механической обработке крупногабаритных деталей. В планах компании при этом – "сохранить экспортный потенциал для возобновления поставок на зарубежный вторичный рынок", отмечается в отчете.

ХСН (до апреля 2022 года называлось "Хамильтон Стандарт-Наука") было учреждено в 1994 году российским НПО "Наука" и американской UTC Aerospace Systems (один из крупнейших в мире поставщиков аэрокосмической и оборонной продукции). У компании две производственные площадки – в Москве и Кимрах (Тверская область), а также собственное конструкторское бюро.

В марте 2018 года ХСН и Минпромторг подписали первый в авиаотрасли РФ специнвестконтракт (СПИК) под расширение мощностей в Кимрах. Сообщалось, что объем инвестиций составит около 850 млн руб., объем производства в результате увеличится на 50%. СПИК, как ожидалось, будет действовать до конца 2023 года. "На этой площадке будут выпускаться со 100%-ной локализацией теплообменники для самолетов моделей Boeing 787, 777 и 767 Freighter. Тем самым мы продолжим расширять уже выстроенную международную кооперацию с одним из ключевых зарубежных авиапроизводителей", - заявлял на церемонии подписания глава Минпромторга Денис Мантуров.

По данным отчетности ХСН, до 28 марта 2022 года компания контролировалась американской Eldridge Holdings, которой принадлежало 61,22%, остальные 38,78% было у АО "Группа компаний Наука". На март 2024 года единственный акционер ХСН – "Группа компаний Наука", а бенефициарами указаны Евгений Меркулов (возглавляет совет директоров ХСН) и Андрей Фильков (член совета).