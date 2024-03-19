"Аэрофлот" не считает критичным перенос поставок отечественных самолетов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" не считает критичным для стратегии развития группы анонсированный "Ростехом" перенос поставок отечественных самолетов, сообщил в Совете Федерации гендиректор компании Сергей Александровский.

"Наша промышленность чуть скорректировала планы по производству отечественных воздушных судов. Поэтому нам потребуется дополнительная оценка влияния - как это повлияет на нашу стратегию развития до 2030 года. Будем оценивать, но не видим в этом ничего критичного", - сказал он.

"Авиакомпаниям, безусловно, нужны отечественные самолеты, безопасные и качественные. Если понадобится дополнительное время, думаю, что будет более правильным подождать лишние полгода-год, но мы получим те самолеты, на которых пассажиры будут с удовольствием летать", - добавил гендиректор авиакомпании.

Планы поставок российских самолетов зафиксированы в комплексной программе развития авиаотрасли до 2030 года. По этой программе российский авиапром должен в ближайшие шесть лет поставить 1081 самолет, 597 из них - силами ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех"). Эта цифра включает 142 SJ-100, 270 МС-21, 70 Ил-114-300 и 115 Ту-214.

Передача первых шести МС-21 по программе ожидалась в 2024 году, их получателем должен был стать "Аэрофлот". Однако глава "Ростеха" Сергей Чемезов сообщил журналистам в феврале, что поставки этого самолета переносятся - "скорее всего, на 2025 год, может быть, даже на 2026 год". Испытания МС-21 еще не закончены, производитель хочет быть уверен в безопасности этой машины, пояснял он. В пресс-службе "Ростеха" уточняли, что сертификация и начало поставок МС-21 "с учетом предстоящих дополнительных работ" запланированы на 2025 год.

С учетом "дополнительных работ и испытаний" сдвигается и программа создания импортозамещенного SJ-100, заявляли в "Ростехе": сертификация самолета ожидается в 2025 году, первые поставки - в 2026 году. Согласно комплексной программе, первые два таких самолета должны были передать "Аэрофлоту" в 2023 году, при этом в конце прошлого года сообщалось о сдвиге поставок на 2024 год.

Действующая стратегия развития "Аэрофлота" до 2030 года утверждена в 2023 году. В соответствии с ней ежегодный прирост пассажиропотока группы составит 6%, сообщал Александровский. К 2030 году, как ожидается, пассажиропоток группы достигнет 65 млн человек (в 2023 году перевезено 47,3 млн). Парк группы при этом должен насчитывать порядка 500 самолетов (сейчас - 349): 70% из них, согласно стратегии, составят лайнеры отечественного производства, включая 339 машин, по которым заключено рамочное соглашение с ОАК.

"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа России, она объединяет одноименную авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на "Московской бирже".