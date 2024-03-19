Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:53

Аэропорт Ставрополя экстренно прервал работу для ремонта взлетной полосы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Ставрополь" (входит в холдинг "Новапорт"), предварительно, до 18:00 по Москве не будет принимать и отправлять рейсы из-за повреждения взлетно-посадочной полосы, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"При обследовании взлетно-посадочной полосы специалисты обнаружили повреждение асфальтового покрытия. Площадь повреждения составляет около 30 кв. м", - написал он в Telegram и отметил, что ситуация не критична.

Прилетающие самолеты будут перенаправлены в аэропорт Минеральных Вод.

Ставрополь Новапорт Владимир Владимиров Ставропольский край Минеральные Воды
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Корвет ТОФ провел учение по борьбе безэкипажными катерами в Японском море

БПЛА перехвачен над Воронежем

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Движение по Крымскому мосту возобновлено

Под завалами на месте обрушения шахты в Приамурье могут находиться 15 человек

Что произошло за день: понедельник, 18 марта

В Амурской области 13 горняков оказались под завалом после обрушения породы

Путин заявил, что ж/д ветка Ростов - Донецк - Мариуполь - Бердянск дойдет до Севастополя

Путин призвал аккуратно подойти к вопросу изменений налогового законодательства

Путин призвал аккуратно подойти к вопросу изменений налогового законодательства

Три американские образовательные НКО внесены в список нежелательных в РФ

Три канадские неправительственные организации признаны нежелательными в РФ

Три канадские неправительственные организации признаны нежелательными в РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });