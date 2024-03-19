Аэропорт Ставрополя экстренно прервал работу для ремонта взлетной полосы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Ставрополь" (входит в холдинг "Новапорт"), предварительно, до 18:00 по Москве не будет принимать и отправлять рейсы из-за повреждения взлетно-посадочной полосы, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

"При обследовании взлетно-посадочной полосы специалисты обнаружили повреждение асфальтового покрытия. Площадь повреждения составляет около 30 кв. м", - написал он в Telegram и отметил, что ситуация не критична.

Прилетающие самолеты будут перенаправлены в аэропорт Минеральных Вод.