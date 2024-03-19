Аэропорт Ставрополя возобновляет работу после ремонта взлетно-посадочной полосы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Международный аэропорт "Ставрополь" (входит в холдинг "Новапорт") возобновит работу в обычном режиме в 16:00 мск, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Он пояснил, что ремонт взлетно-посадочной полосы был выполнен быстрее намеченного срока.

Ранее ожидалось, что аэропорт до 18:00 мск не будет принимать и отправлять рейсы. Ограничения вводились из-за выявленных повреждений асфальтового покрытия. Площадь повреждения составила около 30 кв. м. Прилетающие самолеты были перенаправлены в аэропорт Минеральных Вод.