Военные РФ нанесли авиаудар по диверсантам в приграничье Курской и Белгородской областей

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российские лётчики нанесли авиационный удар по диверсионно-разведывательным группам украинских войск в приграничных районах Курской и Белгородской областей, сообщает министерство обороны РФ во вторник.

В приграничье Курской области "удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции", сказано в сообщении.

Также был нанесён удар по ДРГ противника, обнаруженной в лесном массиве приграничного района с Белгородской областью.

"Высокоточным упреждающим ударом подразделениями группировки скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены", - сообщило Минобороны России.