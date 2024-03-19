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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Путин сравнил с шантажом предупреждения Запада о возможных терактах в России

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Недавние провокационные заявления представителей западных властей о возможности терактов в России были нацелены на запугивание и дестабилизацию общества, заявил на коллегии ФСБ президент Владимир Путин.

"Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в России. Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество", - сказал он.

Владимир Путин Запад ФСБ
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