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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Британскому посольству в Москве указали на неприемлемые публикации в период выборов

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Москва обвинила посольство Великобритании в Москве в попытке сорвать президентские выборы на новых российских территориях.

"19 марта в ходе демарша в МИД России обратили внимание советника-посланника посольства Великобритании в Москве Тома Додда на неприемлемые агитационные публикации британских диппредставительств в нашей стране в период проведения выборов президента РФ, которые выполнены в плакатном стиле и были направлены на срыв выборного процесса на новых российских территориях", - говорится в заявлении министерства.

"Подобные действия свидетельствуют о грубом нарушении Лондоном основополагающих принципов дипломатического общения, закрепленных в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, и идут вразрез со статусом британской дипломатической миссии в России", - указали в МИД.

Хроника 15 апреля 2021 года – 19 марта 2024 годаДипломатическое противостояние
МИД Великобритания Том Додд
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