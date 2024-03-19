Дума продлила работу ОЭЗ в Магадане до 31 декабря 2046 года

Этот же закон включает в зону Арктики два нефтяных района ХМАО

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который продлевает работу особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Магадана до 31 декабря 2046 года, в то время как сейчас предполагается, что зона функционирует до 31 декабря 2025 г.

Группа депутатов внесла поправку об ОЭЗ ко второму чтению законопроекта № 533485-8.

Особая экономическая зона в Магаданской области создана в 1999 году. Как сообщало ранее Минэкономразвития, по состоянию на 1 июля 2023 года в реестре ОЭЗ зарегистрировано 38 действующих участников. За время существования ОЭЗ объем инвестиций составил 155,5 млрд рублей, создано 11,9 тысячи рабочих мест, выплачено налогов на сумму 143 млрд рублей.

Продлить работу ОЭЗ решили в сентябре 2023 года на совещании у президента по вопросам социально-экономического развития Якутской и Анадырской городских агломераций и городского округа Магадан.

Принятый депутатами закон также включает два нефтяных района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) в зону Арктики: муниципалитеты Березовский и Белоярский.

Березовский район расположен в северо-западной части ХМАО, в основном в пределах Западно-Сибирской равнины. В сентябре 1953 года на окраине села Березово было открыто первое газовое месторождение Западной Сибири. В этом районе, в частности, расположены добычные лицензии "Газпрома". Белоярский район граничит с Березовским и является важным для работы "Сургутнефтегаза". Также на территории района осуществляет добычу "ЛУКОЙЛ".

Ранее глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов отмечал, что включение двух районов ХМАО в зону Арктики будет способствовать освоению компанией трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ).