Комитет Госдумы поддержал продление работы ОЭЗ в Магадане до 31 декабря 2046 года

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики одобрил законопроект, который продлевает работу особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Магадана до 31 декабря 2046 года, в то время как сейчас предполагается, что зона функционирует до 31 декабря 2025 года.

Группа депутатов внесла эту поправку ко второму чтению законопроекта № 533485-8. Во втором чтении он должен быть рассмотрен 19 марта.

Особая экономическая зона в Магаданской области была создана в 1999 году. Как сообщало ранее Минэкономразвития, по состоянию на 1 июля 2023 года в реестре ОЭЗ было зарегистрировано 38 действующих участников. За время существования ОЭЗ объем инвестиций составил 155,5 млрд рублей, создано 11,9 тысячи рабочих мест, выплачено налогов на сумму 143 млрд рублей.

Продлить работу ОЭЗ решили по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Якутской и Анадырской городских агломераций, городского округа Магадан, состоявшегося в сентябре 2023 года с участием президента.

Одобренный депутатами ко второму чтению законопроект также включает два нефтяных района ХМАО в зону Арктики: муниципалитеты Березовский и Белоярский.

Березовский район расположен в северо-западной части ХМАО, в основном в пределах Западно-Сибирской равнины. В сентябре 1953 года на окраине села Березово было открыто первое газовое месторождение Западной Сибири. В этом районе, в частности, расположены добычные лицензии "Газпрома". Белоярский район граничит с Березовским и является важным для работы "Сургутнефтегаза". Также на территории района осуществляет добычу "ЛУКОЙЛ".

Ранее глава "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов отмечал, что включение двух районов ХМАО в зону Арктики будет способствовать освоению компанией трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ).

Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении на пленарном заседании Госдумы 19 марта.