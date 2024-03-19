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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Проект об ужесточении штрафов за недобросовестную рекламу кредитов принят во II чтении

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который в два раза повышает административные штрафы для банков за ненадлежащую рекламу кредитных услуг и вводит штрафы для микрофинансовых организаций (МФО).

Документ (№411312-8) был внесен в парламент в июле 2023 года Брянской областной думой и несколько раз дорабатывался. В рамках первого чтения он вводил штрафы за нарушение законодательства о рекламе, распространяемой по сетям электросвязи.

Сейчас, согласно п. 6 ст. 14.3 КоАП, реклама банками кредитных услуг без полной информации о стоимости кредита (то есть с указанием какого-то одного условия, без указания всех остальных условий, определяющих полную стоимость кредита) влечет штраф от 20 тыс. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 тыс. до 800 тыс. руб. для юридических лиц.

Принятый во втором чтении законопроект предлагает переформулировать п. 6 ст. 14.3 КоАП и ввести штрафы как для банков, так и для МФО за рекламу кредитов, содержащую информацию о процентных ставках без указания диапазона значений полной стоимости потребительского кредита. Штраф для должностных лиц составит от 40 тыс. до 100 тыс. руб., для юридических лиц - от 600 тыс. до 1,6 млн руб.

В случае принятия закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Госдума
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