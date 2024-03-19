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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

Ракеты комплексов Patriot и С-200 сбиты над Белгородской и Курской областями

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило о перехвате украинской ракеты комплекса Patriot над Белгородской областью и ракеты комплекса С-200 над Курской областью.

"Дежурными средствами ПВО уничтожена зенитная управляемая ракета С-200 над территорией Курской области, еще одна ракета зенитного ракетного комплекса Patriot уничтожена над территорией Белгородской области", - сказано в сообщении ведомства.

По словам российских военных, украинская зенитная ракета С-200 была переоборудована для поражения наземных целей.

Попытка атаки пресечена во вторник около 22:30 мск, сообщило Минобороны.

Минобороны РФ Patriot С-200 Белгородская область Курская область
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