Сигнал ракетной опасности отменили в Курской и Белгородской областях

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об отмене сигнала ракетной опасности.

Ракетную угрозу также отменили в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Ранее Минобороны РФ проинформировало об уничтожении ракеты комплекса С-200, ракеты комплекса "Точка-У" и 10 снарядов РСЗО "Вампир" над Белгородской областью. Над Курской российские военные сбили ракету комплекса Patriot.