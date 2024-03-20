Въезд в ряд населенных пунктов Белгородской области ограничат с 20 марта

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что въезд в некоторые населённые пункты региона будет ограничен со среды из-за участившихся обстрелов.

"Принимаем решение вместе с оперативным штабом, что с завтрашнего дня на территорию Козинки, Гора-Подола, Глотова, Грайворона, Новостроевки-Первой, Новостроевки-Второй, Безымено будет ограничен въезд", - сказал Гладков в видеосообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

Он отметил, что на въезде "будут поставлены посты, где будут присутствовать сотрудники МВД, Росгвардии, пограничной службы, министерства обороны и администрации".

Также глава региона подчеркнул, что будет определен порядок посещения жителями этих населенных пунктов своих домов.