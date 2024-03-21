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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:36

Жителей Грайворона попросили переехать в Ярославскую область

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Глава администрации Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев попросил жителей приграничных временно переехать в Ярославскую область из-за сложной оперативной обстановки.

"Обращаюсь к тем, кто остается в приграничных населенных пунктах городского округа. Ситуация продолжает оставаться напряженной. Прошу вас принять правильное решение и временно покинуть территорию городского округа. Коллеги из Ярославской области готовы принять грайворонцев. Пожалуйста, напишите мне, кто готов уехать. Мы организуем отъезд", - написал он в Telegram.

Он отметил, что власти стараются доставлять продукты питания оставшимся жителям, но это зависит от оперативной обстановки.

"Настоятельно рекомендую не подвергать себя и своих близких опасности", - призвал чиновник.

В другом посте в Telegram он призвал уезжающих грайворонцев, у которых дома остаются домашние животные и скот, не запирать калитку, чтобы волонтеры или бойцы самообороны могли их покормить. Просьбы кормить животных нужно направлять главам сельских территорий или по номеру 122.

"В горокруг завезен корм для животных. Вопрос доступа к ним прорабатывается и по заявкам людей будет обеспечен при помощи территориальной самообороны и волонтеров", - сообщил Бондарев.

Заявления об эвакуации животных он пообещал рассмотреть, когда оперативная обстановка позволит их вывезти.

В последнее время территория Грайворонского горокруга, Белгорода, Белгородского района и ряда других муниципалитетов находятся под постоянными обстрелами. Есть погибшие и пострадавшие. Из области в другие регионы будут вывезены 9 тысяч детей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Грайворон Белгород Ярославская область Геннадий Бондарев Белгородская область
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