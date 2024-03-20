Корабли Тихоокеанского флота провели артиллерийские стрельбы в Японском море

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", "Громкий" и "Совершенный" провел комплексное учение с артиллерийской стрельбой в заливе Петра Великого и Японском море, сообщила пресс-служба флота в среду.

"Согласно плану учения, экипажи боевых кораблей отработали тактические приемы ведения морского боя с надводными кораблями условного противника", - говорится в сообщении.

Поразив надводные мишени, огневые расчеты провели разведку целей на побережье и уничтожили мишени, имитирующие позиции артиллерии условного противника и огневые оборонительные точки, уточнили в пресс-службе.

Экипажи кораблей в ходе выполнения задач поэтапно отражали атаки "вражеских" беспилотных катеров, налет воздушных дронов, устраняли диверсионную опасность и проводили корабельные тренировки с отработкой нормативов борьбы за живучесть.

Кроме того, экипажи провели групповой поиск подводной лодки условного противника. Обнаружив неопознанную субмарину, корветы отработали тактику преследования с последующим принуждением экипажа подводной лодки к всплытию.