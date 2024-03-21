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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:59

Отряд кораблей ТОФ провел учения по противовоздушной обороне в Аравийском море

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожил воздушную цель условного противника в акватории Аравийского моря в ходе учения по противовоздушной обороне, сообщает пресс-служба флота.

В учениях приняли участие ракетный крейсер "Варяг" и фрегат "Михаил Шапошников".

"По легенде учения расчёты ПВО фрегата "Маршал Шапошников" обнаружили воздушную цель, идентифицированную как самолёт условного противника", - говорится в сообщении пресс-службы.

Командиры кораблей приняли решение взять цель на сопровождение, приготовить вооружение к применению и задействовать средства активной и пассивной маскировки.

"В ходе слежения за "вражеским" самолётом был подтверждён факт применения "противников" системы наведения для нанесения авиаудара", - информирует ТОФ.

Самолёт условного противника был сымитирован электронным способом. Расчёты ПВО кораблей отреагировали на угрозу и при приближении воздушной цели к зоне самообороны кораблей условно уничтожили самолёт зенитным ракетным комплексом.

В настоящее время отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота продолжает переход по плану дальнего морского похода.

Аравийское море Тихоокеанский флот (ТОФ)
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