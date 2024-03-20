Поправки к правилам импортозамещения в закупках приняты в I чтении

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в I чтении поправки к закупочному законодательству (№ 547583-8), регламентирующие вопросы импортозамещения.

"Законопроект направлен на упрощение и повышение эффективности импортозамещения при госзакупках (регулируются законом "О контрактной системе", 44-ФЗ) и закупках госкомпаний (закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", 223-ФЗ), - сказал, представляя депутатам документ замминистра финансов Алексей Лавров. - Он предусматривает 4 основных новации, три из которых касаются 44-ФЗ, а одна - 223-ФЗ".

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что законопроект сделает правила проведения закупок и выбора победителя максимально простыми и понятными для всех сторон и при этом позволит опираться на безусловный приоритет российских брендов. Такой подход, по словам Мишустина, будет стимулировать создание новых производств.

Минфин разработал этот законопроект еще в 2023 году ради регулирования вопросов предоставления национального режима и унификации правил проведения закупок при предоставлении национального режима (понятие "нацрежим" предусматривает распространение на зарубежные товары тех же правил и требований, которые действуют в отношении аналогичной российской продукции) при госзакупках и закупках госкомпаний.

Документ предусматривает включение в 44-ФЗ и 223-ФЗ положений, наделяющих правительство полномочиями на установление изъятий из национального режима в определенных случаях. Эти положения дадут кабинету министров право предоставлять преференции при закупках российских товаров или товаров из стран ЕАЭС, если на торгах они конкурируют с иностранными.

"Сейчас все эти вопросы регулируются девятью подзаконными актами, - отмечала в 2023 году директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова. - Практика показала сложность этой системы. На практике возникали проблемы, связанные с разнообразием самих механизмов (запреты, ограничения, преференции), с номенклатурой товаров, на которые они распространяются, с ее пересечением. Вместо этого планируется принять универсальный подзаконный акт".

Ранее Минфин отмечал, что в случае принятия этого законопроекта необходимо будет принять два подзаконных акта, внести изменения в шесть документов, признать утратившими силу восемь актов, а также внести изменения в пять ведомственных актов.

Также законопроект предусматривает введение единого правила "второй лишний" (запрет на участие в закупках поставщиков иностранной продукции при наличии хотя бы одного предложения товаров российского производства - ИФ) вместо действующего менее жесткого правила "третий лишний".

Помимо этого, предполагается распространить положение о предоставлении 15% ценовой преференции на все российские товары. В настоящее время эта норма действует лишь в отношении соответствующего перечня продукции.

"Законопроект позволит распространить эти новые нормы на закупки в рамках 223-ФЗ, но с учетом международных обязательств РФ, - отметил Лавров. - При этом продолжит действовать механизм квотирования закупок российской продукции, который сейчас распространяется на более чем 300 видов товаров".

Речь идет о том, что в случае с закупками госкомпаний нацрежим должен предоставляться, в частности, поставщикам из стран ВТО. Здесь изъятие возможно в случае закупки правительственными структурами (в настоящее время большая часть субъектов 223-ФЗ - бюджетные и автономные учреждения - ИФ) товаров, приобретаемых для правительственных целей, а не для коммерческой перепродажи или для использования в производстве товаров для целей коммерческой продажи. То есть правительство сможет устанавливать запреты и ограничения при закупках по 223-ФЗ, осуществляемых в рамках гособоронзаказа (ГОЗ) заказчиками, являющимися головными исполнителями и исполнителями, участвующими в поставках продукции по ГОЗ. Также такие запреты и ограничения смогут вводиться при закупках заказчиками из числа некоммерческих организаций, созданных государством для осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных функций (государственными корпорациями), для оказания государственных услуг (государственными компаниями) либо созданных государством и наделенных функциями и полномочиями публично-правового характера, осуществляющих свою деятельность в интересах государства и общества (публично-правовая компания).

Если законопроект будет быстро принят, часть поправок вступит в силу с 1 октября 2024 года, а остальные - с 1 января 2025 года.