Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

В Думу внесен законопроект об оптимизации норм импортозамещения в закупках

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект поправок к закупочному законодательству № 547583-8, регламентирующих вопросы импортозамещения.

Документ, который накануне был рассмотрен на заседании кабмина, опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

"Правила проведения (закупочных процедур - ИФ) и выбора победителя должны стать максимально простыми и понятными для всех сторон и опираться на безусловный приоритет российских брендов, - заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства в четверг. - (...) Такой подход позволяет стимулировать создание новых производств".

При этом Мишустин отметил, что эти поправки дадут правовые основания как для полного запрета на закупку госзаказчиками и госкомпаниями определенных иностранных товаров или услуг, так и для введения ограничений в рамках механизма "второй лишний".

Сам законопроект был подготовлен Минфином РФ еще в прошлом году и направлен на регулирование вопросов предоставления национального режима и унификацию правил осуществления закупок при предоставлении национального режима (понятие "нацрежим" предусматривает распространение на зарубежные товары тех же правил и требований, которые действуют в отношении аналогичной российской продукции) при госзакупках и закупках госкомпаний.

Документ предусматривает включение в 44-ФЗ (закон "О контрактной системе") и 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") положений, наделяющих правительство РФ полномочиями на установление изъятий из национального режима в определенных случаях. Эти положения дадут кабинету министров право предоставлять преференции при закупках российских товаров или товаров из стран ЕАЭС, если на торгах они конкурируют с иностранными.

"Сейчас все эти вопросы регулируются девятью подзаконными актами, - отмечала в прошлом году директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова. - Практика показала сложность этой системы. На практике возникали проблемы, связанные с разнообразием самих механизмов (запреты, ограничения, преференции), с номенклатурой товаров, на которые они распространяются, с ее пересечением. Вместо этого планируется принять универсальный подзаконный акт".

В случае принятия этого законопроекта, по словам Демидовой, в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ будет действовать единое правило "второй лишний", поскольку действующее менее жесткое "третий лишний" не всегда работает. "Если есть эксклюзивный российский производитель, то при отсутствии российского конкурента он вынужден на равных конкурировать с поставщиками иностранной продукции", - говорила глава департамента.

Также планируется унификация ценовой преференции независимо от вида процедуры. "Контракт в таком случае будет заключаться по цене, предложенной поставщиком, - добавляла Демидова. - Но при ранжировании предложений участников закупки будет учитываться ценовая преференция (15% - ИФ), предоставляемая поставщику российской продукции".

Демидова подчеркивала также, что принятия этого законопроекта и соответствующего подзаконного акта для полноценного запуска механизма импортозамещения недостаточно. Потребуется еще оптимизация действующего механизма подтверждения страны происхождения того или иного товара. За это направление отвечает Минпромторг РФ.

В настоящее время многие российские производители считают слишком затратной для себя процедуру подтверждения страны происхождения товара и включение соответствующей информации в Реестр российской продукции или Реестр российской радиоэлектронной продукции.

В свою очередь заместитель начальника отдела департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алан Фаизов в прошлом же году отмечал, что оптимизация и унификация требований по подтверждению страны происхождения товара (в том числе введение балльной системы оценки соответствия) предусмотрена внутренними документами министерства и такая работа ведется соответствующими подразделениями ведомства.

По данным Минфина, в случае принятия этого законопроекта необходимо будет принять два подзаконных акта, внести изменения в шесть документов, признать утратившими силу восемь актов, а также внести изменения в пять ведомственных актов.

В случае оперативного принятия Госдумой этого законопроекта часть поправок вступит в силу с 1 октября 2024 года, а отдельные положения - с 1 января 2025 года.

Минпромторг РФ Михаил Мишустин Госдума Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сергей Удальцов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Сергей Удальцов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

ЦИК РФ утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента

ЦИК РФ утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента

Россиянам объяснили порядок выплаты туристического налога на Бали

Россиянам объяснили порядок выплаты туристического налога на Бали

Инвестиции "Росатома" останутся в диапазоне 1-1,5 трлн рублей в год до 2030 года

Первая редакция перечня экономически значимых организаций может появиться в феврале

Песков оставил без ответа вопрос о возможности обмена Гершковича на Красикова

Песков оставил без ответа вопрос о возможности обмена Гершковича на Красикова
Борьба с "Исламским государством"

Житель Крыма осужден на 11 лет колонии строгого режима за финансирование ИГ

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Главное.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Главное.

Минобороны заявило об уничтожении 19 украинских дронов над рядом регионов РФ

Пожар в жилом доме на севере Москвы полностью ликвидирован

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });