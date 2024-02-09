В Думу внесен законопроект об оптимизации норм импортозамещения в закупках

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы проект поправок к закупочному законодательству № 547583-8, регламентирующих вопросы импортозамещения.

Документ, который накануне был рассмотрен на заседании кабмина, опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

"Правила проведения (закупочных процедур - ИФ) и выбора победителя должны стать максимально простыми и понятными для всех сторон и опираться на безусловный приоритет российских брендов, - заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства в четверг. - (...) Такой подход позволяет стимулировать создание новых производств".

При этом Мишустин отметил, что эти поправки дадут правовые основания как для полного запрета на закупку госзаказчиками и госкомпаниями определенных иностранных товаров или услуг, так и для введения ограничений в рамках механизма "второй лишний".

Сам законопроект был подготовлен Минфином РФ еще в прошлом году и направлен на регулирование вопросов предоставления национального режима и унификацию правил осуществления закупок при предоставлении национального режима (понятие "нацрежим" предусматривает распространение на зарубежные товары тех же правил и требований, которые действуют в отношении аналогичной российской продукции) при госзакупках и закупках госкомпаний.

Документ предусматривает включение в 44-ФЗ (закон "О контрактной системе") и 223-ФЗ ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц") положений, наделяющих правительство РФ полномочиями на установление изъятий из национального режима в определенных случаях. Эти положения дадут кабинету министров право предоставлять преференции при закупках российских товаров или товаров из стран ЕАЭС, если на торгах они конкурируют с иностранными.

"Сейчас все эти вопросы регулируются девятью подзаконными актами, - отмечала в прошлом году директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина Татьяна Демидова. - Практика показала сложность этой системы. На практике возникали проблемы, связанные с разнообразием самих механизмов (запреты, ограничения, преференции), с номенклатурой товаров, на которые они распространяются, с ее пересечением. Вместо этого планируется принять универсальный подзаконный акт".

В случае принятия этого законопроекта, по словам Демидовой, в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ будет действовать единое правило "второй лишний", поскольку действующее менее жесткое "третий лишний" не всегда работает. "Если есть эксклюзивный российский производитель, то при отсутствии российского конкурента он вынужден на равных конкурировать с поставщиками иностранной продукции", - говорила глава департамента.

Также планируется унификация ценовой преференции независимо от вида процедуры. "Контракт в таком случае будет заключаться по цене, предложенной поставщиком, - добавляла Демидова. - Но при ранжировании предложений участников закупки будет учитываться ценовая преференция (15% - ИФ), предоставляемая поставщику российской продукции".

Демидова подчеркивала также, что принятия этого законопроекта и соответствующего подзаконного акта для полноценного запуска механизма импортозамещения недостаточно. Потребуется еще оптимизация действующего механизма подтверждения страны происхождения того или иного товара. За это направление отвечает Минпромторг РФ.

В настоящее время многие российские производители считают слишком затратной для себя процедуру подтверждения страны происхождения товара и включение соответствующей информации в Реестр российской продукции или Реестр российской радиоэлектронной продукции.

В свою очередь заместитель начальника отдела департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга Алан Фаизов в прошлом же году отмечал, что оптимизация и унификация требований по подтверждению страны происхождения товара (в том числе введение балльной системы оценки соответствия) предусмотрена внутренними документами министерства и такая работа ведется соответствующими подразделениями ведомства.

По данным Минфина, в случае принятия этого законопроекта необходимо будет принять два подзаконных акта, внести изменения в шесть документов, признать утратившими силу восемь актов, а также внести изменения в пять ведомственных актов.

В случае оперативного принятия Госдумой этого законопроекта часть поправок вступит в силу с 1 октября 2024 года, а отдельные положения - с 1 января 2025 года.