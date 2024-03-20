Суд 24 июня рассмотрит иск Siemens о взыскании 1 млрд рублей с российского СП

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Свердловской области назначил на 24 июня очередное судебное заседание по иску ООО "Сименс Мобильность" (подконтрольно германскому концерну Siemens) о взыскании с ООО "Уральские локомотивы" 1,01 млрд рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Это решение принято 20 марта, подробности не раскрываются.

Еще одно заявление ООО "Сименс Мобильность" - с требованиями в размере 1,15 млрд рублей - Арбитражный суд Москвы рассмотрит 3 апреля.

Первое заявление компания подала 12 февраля 2024 года, второе - 16 февраля.

"Уральские локомотивы" были созданы в июле 2010 года как совместное предприятие группы "Синара" и Siemens. СП в числе прочего занималось выпуском пассажирских электропоездов под общим коммерческим названием "Ласточка", созданных на основе платформы Siemens Desiro для ОАО "РЖД".

В мае 2022 года Siemens объявил о прекращении бизнеса в России. Отдельных заявлений о выходе из "Уральских локомотивов" концерн не делал.

После ухода Siemens "Уральские локомотивы" полностью локализовали производство аналога "Ласточки" в России.

Учредителями ООО "Сименс Мобильность" в ЕГРЮЛ по-прежнему значатся структуры Siemens. При этом в январе в реестр была внесена запись, что межрайонная инспекция ФНС по Москве приняла решение о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ.