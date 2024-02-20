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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:05

Siemens хочет взыскать со своего СП "Уральские локомотивы" еще 1 млрд рублей

Siemens хочет взыскать со своего СП "Уральские локомотивы" еще 1 млрд рублей
Завод "Уральские локомотивы" в Свердловской области
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Сименс Мобильность" (подконтрольно германскому концерну Siemens AG) хочет взыскать с ООО "Уральские локомотивы" 1,15 млрд рублей, говорится в картотеке арбитражных дел.

Соответствующее заявление зарегистрировано 16 февраля, оно подано в Арбитражный суд Москвы.

Это уже второе обращение компании в суд по поводу взыскания средств с "Уральских локомотивов". На прошлой неделе в Арбитражном суде Свердловской области было зарегистрировано заявление "Сименс Мобильности" на сумму 1,01 млрд рублей. Судебное заседание по тому делу назначено на 20 марта.

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"Уральские локомотивы" были созданы в июле 2010 года как совместное предприятие группы "Синара" и Siemens. СП в числе прочего занималось выпуском пассажирских электропоездов под общим коммерческим названием "Ласточка", созданных на основе платформы Siemens Desiro для ОАО "РЖД".

В мае 2022 года Siemens объявил о прекращении бизнеса в России. Отдельных заявлений о выходе из "Уральских локомотивов" концерн не делал.

После ухода Siemens "Уральские локомотивы" полностью локализовали производство аналога "Ласточки" в России.

Учредителями ООО "Сименс Мобильность" в ЕГРЮЛ по-прежнему значатся структуры Siemens. При этом в январе в реестр была внесена запись, что межрайонная инспекция ФНС по Москве приняла решение о предстоящем исключении компании из ЕГРЮЛ.

Siemens Уральские локомотивы
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